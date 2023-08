Francis (16) werd vorig jaar doodgereden, nu plaatst vader foto’s én naam van dader online: “Mijn leven is verpest, maar hij gaat gewoon verder”

Temse

Het was dinsdag een jaar geleden dat Francis (16) op zijn fiets in Temse door Y.H. (34) dodelijk werd aangereden. Vader Peter Aerts schuwde steeds de media en hield zich op de achtergrond. Tot hij dinsdag in een post op Facebook de naam en het gezicht van de dader bekendmaakte. “Ik kon me niet meer bedwingen. Die gast heeft mijn leven verpest, maar zijn leven gaat wel gewoon verder”, zegt hij.