Andy Peelman speelt boosaardige piraat in nieuwe Sinterklaasfilm

Binnenkort is Andy Peelman te zien in een nieuwe Sinterklaasfilm.

Van politieagent naar piraat. In de nieuwe Sinterklaasfilm ‘Sint Ahoy’ zal Andy Peelman (39) te zien zijn als Kapitein Kibbeling, de slechterik van het verhaal. Op Instagram kon hij zijn enthousiasme niet meer temperen. “Eindelijk mag ik het uitschreeuwen!”

De film, die vanaf 4 oktober in de bioscopen te zien zijn, werkt een tijdje geleden al ingeblikt. Voor de opnames vertoefde Peelman een tijdje in Curaçao. In Sint Ahoy belanden Sinterklaas en de Pieten daar immers door een ongeluk. Ze lopen er een groepje piraten tegen het lijf en raken ongewild betrokken bij de zoektocht naar een schat.

Kapitein Kibbeling, Peelmans personage, zal het de Sint alvast ‘niet makkelijk maken’. De film is een hoofdzakelijk Nederlandse productie, maar toch is Peelman niet de enige Vlaming die een rol wist te bemachtigen. Naast hem maken ook zanger Jérémie Vrielynck en actrice Lynn Tackaert hun opwachting. Sinterklaas wordt dan weer niet gespeeld door onze eigen Wim Opbrouck, maar de Nederlandse Fred Butter.

Het wordt niet Peelmans eerste ontmoeting met Sinterklaas. Hij speelde in 2017 ook al mee in Sinterklaas & het gouden hoefijzer, toen nog als politieagent.