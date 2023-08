Man die spuiten met ‘sperma’ in brievenbussen stak geïndentificeerd, slachtoffers begrijpen niet dat hij vrij rondloopt: “Een echte viezerik”

De lokale politie heeft een verdachte geïdentificeerd die de voorbije dagen in meerdere brievenbussen van de wijk Deuzeld een met sperma gevulde spuit had gestoken. Nina en Hannelore waren bij de eersten die de bizarre en onsmakelijke zending met ongepaste uitnodigingen in hun brievenbus vonden. “We zijn niet echt bang, al gaan we ons nu wel een deurcamera aanschaffen”, zeggen ze.

“We ontvingen de voorbije weken zo’n zevental bizarre meldingen van inwoners die een spuit met sperma met een korte boodschap terugvonden in hun brievenbus”, vertelt politiewoordvoerder Els Jacobs.

“We onderzochten de feiten en onze mensen konden de verdachte identificeren. We vragen de Schotenaren om alsnog melding te doen bij de politie mocht je ook zelf zo’n spuit ontvangen hebben. Dat kan door te bellen naar 03-680.12.70, toch tijdens de kantooruren.”

Of het echt om sperma ging, is niet duidelijk. De politie spreekt van een vloeistof die ‘lijkt op mannelijk zaad’. Telkens was er ook een korte boodschap of ongepaste uitnodiging bij. Soms was de niet-bestelde zending vergezeld van verpakkingen van medicatie tegen schizofrenie, psychoses en hallucinaties.

De dader, over wie politie noch gerecht iets kwijt willen, zou een patiënt zijn die ambulant in een psychiatrische instelling in de regio verblijft. Het is niet duidelijk of het om een Schotenaar of buurtbewoner gaat van de wijk Deuzeld. Vast staat wel dat de parketmagistraat de feiten niet zwaarwichtig genoeg vond om de man aan te houden. Hij werd dus op vrije voeten gesteld en toevertrouwd aan zijn behandelende artsen en verplegers.

Deurcamera

Nina en Hannelore waren bij de eersten die de bizarre en onsmakelijke zending met ongepaste uitnodigingen in hun brievenbus vonden. “We wonen hier samen met nog een vriendin in een huis van een van onze familieleden”, vertelt de jonge twintiger Nina, nog danig onder de indruk van het gebeuren. “Volgens ons is het echt sperma in die spuit. Een echte viespeuk is het, die ons zoiets lapt. Wij hebben een sterk vermoeden om wie het gaat. We zijn niet echt bang, al gaan we ons nu wel een deurcamera aanschaffen. Zo kunnen we voortaan tenminste nagaan wie er aanbelt.”

De drie jonge vrouwen vinden het vreemd en eigenlijk niet kunnen dat de geïdentificeerde dader vrij rondloopt. Al trekken ze zich op aan het feit dat nog andere mensen in de buurt een spuit met dezelfde inhoud kregen. “Zo lijkt het erop dat wij niet persoonlijk geviseerd werden. Al zijn we daarvan nog altijd niet helemaal zeker”, aldus Nina en Hannelore.(jaa)