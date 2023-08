Ze begon te bakken voor haar terminale hond, nu opent Cindy een hondenbakkerij

Al vijf keer had haar hondje Bo kanker overwonnen, maar huidkanker werd de viervoeter in maart uiteindelijk fataal. “Bo was 6 maanden toen we haar in huis haalden”, vertelt Cindy. “Ze is uiteindelijk 14 jaar geworden. In januari dit jaar begon ze plots bloed te kuchen. In februari zijn we nog met haar naar Gent gereden, maar we konden haar niet meer redden. In maart is ze overleden. We hebben de laatste 48 uur samen met Bo en ons gezin doorgebracht. Dat was een emotioneel afscheid. Al die jaren heeft Bo aan mijn zijde gestaan. Om haar te herinneren, heb ik zelfs een Bo-tatoeage op mijn arm laten zetten.”

“Toen Bo op sterven lag en niet meer wilde eten, voelde ik me zo machteloos”, vertelt Cindy. “Ik probeerde van alles, maar niets werkte. Op een dag kreeg ik het idee om taarten en cupcakes te bakken op basis van havermoutmeel en banaan. Tot mijn verbazing kon Bo er niet van afblijven. Ik zag haar weer genieten, ondanks haar pijn. Ze heeft gegeten tot haar laatste snik.”

In Het Pupcake Café kan je onder andere verjaardagstaartjes bestellen voor je viervoeter. — © RR

Banaan, appels en wortels

Het was het begin van wat uiteindelijk uitgroeide tot Het Pupcake Café, de hondenbakkerij die Cindy recent opende in Ham. “Door Bo ben ik beginnen bakken en na haar overlijden is dat alleen maar gegroeid”, vertelt Cindy. De Hamse droomde ervan om een eigen hondenbakkerij te openen. Maar daarvoor moest ze best wat hindernissen overwinnen. Cindy onderging een rugoperatie, ging door een reeks verbouwingswerken… Maar haar droom werd werkelijkheid.

In haar hondenbakkerij, ook een beetje een eerbetoon aan haar overleden hond, gebruikt Cindy natuurlijke en gezonde ingrediënten. “Het basisingrediënt van mijn baksels is banaan, samen met appels en wortels, gemengd met havermoutmeel”, legt de Hamse bakster uit. “Alles is vers en volledig vegetarisch. Ook gebruik ik geen eieren of olijfolie. Er zitten ook geen suikers in mijn baksels. En het leuke is dat de baasjes gerust mee kunnen smullen van de lekkernijen.”

© RR

Verjaardagsfeestje

“Intussen krijg ik veel aanvragen voor verschillende hondenrassen en cupcakes”, gaat Cindy verder. “Deze zomer heb ik zelfs hondenijsjes gemaakt op bestelling. Ik zorg altijd voor eetbare versieringen op de cupcakes, koekjes en de ijsjes. Die laatste maak ik op basis van watermeloen. De honden zijn er dol op, vooral op hete zomerdagen.”

Voor haar Pupcake Café kreeg Cindy, die intussen twee asielhondjes heeft, heel wat steun van haar familie. “Mijn schoondochter heeft de website ontworpen, mijn dochter houdt alles up-to-date en mijn zoon zorgde voor de digitale branding van het familiebedrijf”, zegt Cindy trots. “Mijn vrouw helpt me ook met bakken. Ik heb al best wat bestellingen gehad, vooral voor verjaardagsfeestjes. We bakken telkens met hart en ziel voor alle hondjes. Ik bakte ook al voor een andere palliatieve hond. De baasjes belden mij op om te zeggen hoeveel hun hond nog genoot van de cupcakes tot het allerlaatste moment. Dat voelt goed. Dankzij de cupcakes en taarten leeft Bo ook in zekere zin voort.”