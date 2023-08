Ronny Deila wil nog versterking, maar Philip Zinckernagel was “niet zijn transfer”: “Zo werkt het niet bij Club Brugge”

Club Brugge is goed en wel gearriveerd in Aarhus. Donderdagavond speelt blauw-zwart in Denemarken de terugwedstrijd van de tweede voorronde in de Conference League. Aan de vooravond sprak Ronny Deila voor het eerst over de komst van Philip Zinckernagel.

Na de 3-0-zege in de heenwedstrijd mag het niet meer mislopen voor Club Brugge in Denemarken. Voor het eerst dit seizoen kan Ronny Deila roteren, maar hij gaat niet al te zot doen. De Noor is geen fan van veel roteren, “want de jongens moeten mekaar nog leren kennen”, aldus de coach. “Er zullen misschien een paar wissels zijn, maar niet te veel. We willen winnen.”

Andreas Skov Olsen viel zondag uit met een blessure aan de enkel. Toch is hij mee naar Denemarken: “Andreas is beschikbaar”, aldus Ronny Deila. Dat geldt niet voor Bjorn Meijer, die een terugval kende na zijn blessure aan de buikspieren. “We gaan zien of hij fit geraakt voor de match tegen Westerlo.” Het valt te hopen voor Club van wel, want De Cuyper is dan geschorst.

© BELGA

Versterking gevraagd

En dan kreeg de coach van blauw-zwart een vraag over Philip Zinckernagel, de vleugelaanvaller die hij vorig jaar nog onder zijn hoede had bij Standard. Dinsdag werd hij officieel voorgesteld bij Club Brugge. “Ik ben zeer tevreden met de komst van Philip .Hij is niet mijn transfer, zo werkt het niet bij Club Brugge. Hij is een intelligente en polyvalente speler, een leider in de kleedkamer.”

Deila beseft echter dat het huiswerk van Club daarmee nog niet af is. “In mijn ideale wereld komt er nog wat versterking bij, maar er moeten ook nog spelers vertrekken. We zijn met te veel, dat is niet goed voor de spelers en niet goed voor de club.”