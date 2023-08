De selectie van Sven Vanthourenhout baadt in de luxe, maar tegelijk is het ook niet evident om het WK in Glasgow aan te vatten met drie kopmannen in bloedvorm. Welk tactisch plan geeft ons land de beste kansen op een nieuwe wereldtitel? Analist Benji Naesen kruipt in de huid van de bondscoach en stippelt een plannetje uit.