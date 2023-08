Hij startte in de Nike-fabriek, nu opent Jelle (21) zijn eigen schoenenwinkel in Sint-Truiden

Zaterdag opent Jelle Goessens zijn eigen schoenenwinkel in de Stapelstraat in Sint-Truiden. — © rudc

Wat vorig jaar begon als een passie, groeide al snel uit tot een online winkeltje met sneakers en nu ook een fysieke winkel. Zaterdag opent Jelle Goessens (21) met Uniquekicks zijn eigen schoenwinkel in de Stapelstraat in Sint-Truiden. “Door contacten haal ik de hipste Nikes binnen.”

Twee jaar geleden werkte Jelle Goessens nog als inpakker bij schoenenfabrikant Nike. Daar ontdekte hij al snel zijn passie. “Ik merkte dat sommige schoenen vaak terugkwamen in de bestelling en ik zag een gat in de markt”, vertelt Jelle. “Vorig jaar ben ik dan zelf begonnen met een online webshop. Dat evolueerde van twee paar naar honderden paren bestellingen.”

Dat klinkt als een sprookje, maar Jelle stak enorm veel tijd in zijn online winkeltje. “Na het middelbaar besefte ik dat verder studeren niets voor mij was”, vertelt de Truienaar. “Ik wilde gewoon gaan werken. Na een jaartje bij Nike heb ik me dagenlang verdiept in de schoenenindustrie. Ik heb contacten gelegd over heel Europa en startte dus een webshop met Nike-schoenen.”

© rudc

Jong en oud

“Die online verkoopplatforms, dat is een echte wereldmarkt”, zegt Jelle. “Ik kan de beste prijs in de etalage zetten dankzij mijn contacten. Dankzij een automatische software kan ik supersnel bestellingen plaatsen. Er is een levertermijn van twee tot vijf dagen en ik controleer zelf elk paar op echtheid, want er is veel fake in omloop. Eenmaal klaar voor verkoop merk ik het schoenenpaar met een ziptie, het bewijs van mijn keuring.”

En nu wordt die online shop dus een fysieke winkel. Die komt er in de Stapelstraat in Sint-Truiden. Als Truienaar is Jelle trots dat hij in zijn eigen stad een winkel kan openen. “Hier in de buurt zijn er nog winkels voor de jeugd”, zegt Jelle. “Jongeren shoppen graag. Dus daar mik ik zeker op. Maar ik verkoop ook kinderschoentjes en ik vind ook dat mensen zoals mijn vader, die 50 is en ook Nikes draagt, zeker oké zijn. Voor jong en oud dus.”

© rudc

Pop-up

Jelle beseft dat het hard werken zal zijn. “Er is veel meer werk achter de schermen dan je zou denken”, vertelt hij. “Mijn ouders hebben getwijfeld, maar zien nu ook dat dit echt gaat groeien. Vandaar de keuze voor een winkel, voorlopig één jaar als pop-upstore, maar met de mogelijkheid om te verlengen.”

Uniquekicks gaat zaterdag 5 augustus open met 10 procent korting op alle schoenen. Ook zondag - koopjesdag in Sint-Truiden - zal de winkel open zijn. “Mijn ouders en mijn vrienden zorgden voor een zeer mooi en stijlvol interieur en daar ben ik hen dankbaar voor”, besluit Jelle.