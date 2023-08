Klein en gezellig. Tegelijk grootstedelijk en hip. Belfast bloeit als nooit tevoren en lijkt haar oorlogsverleden steeds meer van zich af te schudden. Een citytrip naar de Noord-Ierse hoofdstad is misschien niet zo populair als naar Londen of Parijs, maar is – zeker met het pas gerenoveerde Titanic Museum – meer dan ooit de moeite. Wij brachten er een bezoek.