Australische wielrenner Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) voorlopig geschorst wegens inbreuk op antidopingreglementering

Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) is tijdelijk op non-actief gezet door de Internationale Wielerunie (UCI) vanwege “een inbreuk op de antidopingreglementering”. Dat liet de Belgische WorldTour-formatie woensdagmiddag weten via een statement op Twitter.

De ploeg van Mathieu van der Poel “heeft kennis genomen van het feit dat de Internationale Wielerunie (UCI) van mening is dat Robert Stannard in 2018 en 2019 een overtreding heeft begaan.” De 24-jarige Australiër rijdt pas sinds 1 januari 2022 voor de ploeg van Christoph Roodhooft en “de specifieke zaak dateert van 2018 en 2019, meer dan vier jaar geleden en meer dan drie jaar vooraleer Stannard bij het team kwam.” De tweejarige overeenkomst loopt eind dit jaar af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De renner zelf reageerde via zijn Australische managementbureau. “Ik ben door de UCI op de hoogte gebracht dat ik meer dan vier jaar geleden de antidopingregels overtreden heb. Ik heb nooit opzettelijk een verboden middel gebruikt en zal daarom vragen om mijn zaak door te verwijzen naar het antidopingtribunaal. Ik kijk ernaar uit om mijn verdediging in te dienen en heb er vertrouwen in dat ik mijn carrière gewoon voort zal kunnen zetten. Ik zal de vertrouwelijkheid van de procedure respecteren en zal daarom geen verdere commentaar verlenen.”

Geen WK

De Australische klimmer kwam over van Mitchelton-Scott (nu Jayco AlUla), waarvoor hij in 2021 zesde werd in de Brabantse Pijl (1.Pro). Vorig jaar boekte hij met de Ronde van Wallonië (2.Pro) zijn eerste winst in een rittenkoers en werd hij tweede in het bergklassement van de Ronde van Spanje (WorldTour) achter Richard Carapaz (toen INEOS-Grenadiers). Dit seizoen kon hij nog geen ruiker bemachtigen, maar hij zat wel in de Australische selectie voor het WK wielrennen van nu zondag in Glasgow.