Verkoop tweedehands mobilhomes in de lift: “Goedkoper en sneller leverbaar dan een nieuwe”

Mijn camper, mijn vrijheid. Na de eerste lockdown explodeerde de markt van de mobilhomes in ons land. Maar intussen gaat de verkoop van nieuwe campers weer in dalende lijn en kiezen we eerder voor een tweedehands, want die is goedkoper en heeft geen lange leveringstermijnen.

Tijdens corona konden we niet met het vliegtuig op vakantie. De mobilhome was een goed alternatief: in 2021 werden in ons land 7.063 nieuwe campers ingeschreven, een record. Maar nu het virus weg is, is niet alleen de verkoop gedaald. Veel nieuwe mobilhomes zijn intussen al opnieuw op de tweedehandsmarkt beland. “Omdat mensen beseften dat die manier van reizen toch niet zo hun ding is”, zeggen reisexperts.

Maar ook de lange wachttijden door de grote vraag en een gebrek aan onderdelen deed veel klanten afhaken om een nieuwe mobilhome te kopen. Velen zochten en vonden hun gerief op de tweedehandsmarkt.

Cijfers van Traxio bewijzen het. “In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 2.841 tweedehands mobilhomes ingeschreven. Vijfhonderd meer dan in dezelfde periode vorig jaar en duizend meer in vergelijking het eerste half jaar van 2020”, zegt Filip Rylant van Traxio. Sinds 2019 stijgt de verkoop van tweedehands campers jaar na jaar, terwijl de verkoop van nieuwe in dalende lijn zit.

18 tot 20 procent duurder

Er is niet alleen de snellere beschikbaarheid van een tweedehands camper, ook de prijs speelt een rol. “De voorbije twee jaar zijn nieuwe campers gemiddeld 18 tot 20 procent duurder geworden. De wachttijden bedragen nog altijd 9 maanden tot een jaar, dat was op een gegeven moment bijna 2 jaar”, klinkt het bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen-Stabroek.

“Voor een nieuwe camper (instapmodel) betaal je vandaag zo’n 80.000 à 85.000 euro. Voor een recente occasie moet je toch op 60.000 euro of iets meer rekenen.”

Overladen

Toch waarschuwt de politie dat je moet opletten dat je geen kat in een zak koopt. “Een mobilhome wordt meestal gewogen bij de eerste inschrijving. Voor een camper van 3.500 kilogram maximaal toegelaten massa volstaat een rijbewijs B. Maar mensen pimpen hun motorhome vaak zo hard, dat ze amper nog bagage en passagiers kunnen meenemen zonder overladen te zijn.”

“We zien inderdaad steeds vaker dat mensen nog zonnepanelen monteren, een fietsenrek, een luifel, ... Controleer ook op waterinfiltratie, dat is zeer belangrijk. Wie bij een handelaar koopt, heeft een jaar garantie. Koop je van een particulier, dan heb je dat niet en moet je het zelf oplossen”, geeft Roland De Loof van Occasiemobilhomes.be nog als raad mee.