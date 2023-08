Lesley-Ann Poppe verkoopt nu ook golfkarretjes voor op de openbare weg: “Raar dat niemand dit eerder heeft bedacht”

“Ik was al langer op zoek naar een veilige, zuinige en budgetvriendelijke manier om me te verplaatsen in Antwerpen”, vertelt Lesley-Ann Poppe. Toen ze op het strand in het Franse Cannes een koppel uit Knokke tegenkwam dat golfkarretjes verkocht, kocht ze er impulsief zelf één. “We waren er meteen dol op, én we kregen hier in Antwerpen ook zoveel positieve reacties dat Kevin en ik besloten om zélf zulke karretjes te gaan verkopen. Want de meeste andere verdelers zitten in West-Vlaanderen”, vertelt ze. “Ik vind het eigenlijk raar dat er niemand eerder aan gedacht heeft. Het is zo makkelijk: je hebt geen laadpaal nodig maar haalt de batterij er gewoon uit om thuis op te laden, en parkeren is veel makkelijker dan met de auto.”

De golfkarretjes, die een maximumsnelheid van 25 km/u halen en beschikbaar zijn vanaf 6.999 euro, zijn beter uitgerust dan een vergelijkbaar karretje op het golfterrein. “Ze zijn gehomologeerd om mee op de openbare weg te mogen en voldoen dus aan alle veiligheidsvoorschriften, zoals pinkers, lichten, gordels en zo meer”, duidt Poppe.

Kevin Lebreton zal instaan voor de verkoop van de Safe City Car-golfkarretjes. Lesley-Ann heeft het te druk heeft met haar cosmeticalijn en beauty academy.

Verkeerstinstituut Vias: “Wettelijk mag het, maar het kan wel een bron van ergernis zijn”

Een voertuig met de breedte van een golfkarretje en een maximumsnelheid van 25 km/u, mag je daar wel zomaar mee de openbare weg op? “Ja”, is het eenvoudige antwoord van Benoit Godart van verkeersinstituut Vias. De golfkarretjes zijn immers gehomologeerd: ze voldoen aan de administratieve en technische eisen om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder moet (ondanks de lage maximumsnelheid) bovendien over een rijbewijs B beschikken én zijn of haar voertuig inschrijven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Een golfkarretje krijgt dus ook een eigen nummerplaat.

De belangrijkste beperking: je mag er niet mee op autowegen en autosnelwegen. Op alle andere wegen is rijden met een gehomologeerde golfkar toegestaan, óók waar de maximumsnelheid 70 of 90 km/u bedraagt. Al raadt Benoit Godart van Vias dat laatste van harte af. “Het verschil in snelheid met andere weggebruikers is op zulke wegen te groot om nog veilig te kunnen rijden. Zelfs in een zone 50 kan het al gevaarlijk zijn”, zegt hij. “Bovendien kun je irritatie opwekken bij andere weggebruikers als je zelf maar 25 km/u haalt. Veel automobilisten ergeren zich bijvoorbeeld ook een brommobiel (met een maximale snelheid van 45 km/u, red.).”

Godart erkent wel dat het in stadscentra behoorlijk zal meevallen met de verschillen in snelheid. “Voor een bepaald nichepubliek kan een golfkarretje een oplossing zijn, maar een hype zie ik het niet worden: daarvoor is zo’n karretje toch net iets te duur”, besluit hij.