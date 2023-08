Minder zichtbaar: het intensieve groendak bovenop ’t Scheep. “Dat houdt water vast zodat we veel minder regenwater naar de riolering sturen. En uiteraard is het goed voor de fauna en flora.” — © Stad Hasselt

Hasselt/Oudsbergen

In Limburg hebben 15 van de 42 gemeenten een door Europa gesubsidieerd leerpakket gevolgd om hun gebouwen tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen: SURE2050. Conclusie aan het einde van de rit: Oudsbergen en Hasselt zijn al aan de slag met een strategisch duurzaam vastgoedplan. In Pelt zijn visie en strategie dan weer goedgekeurd. Bij de overige twaalf is zo’n plan onderweg.