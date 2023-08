Hakim Chatar toont kooktalent in ‘Celebrity MasterChef’: “Als de jury het niet goed vindt, is dat een probleem … voor hen”

Nadat eerder al werd aangekondigd dat Cath Luyten en Sarah Puttemans de schort van Celebrity MasterChef Vlaanderen zullen aantrekken, wagen nu ook twee heren zich in de keuken van Play4. De Lommelse dj Hakim Chatar kan tonen of hij even vlot in de potten roert als hij plaatjes draait. En komiek William Boeva eet heel graag, maar kan hij ook koken?

“Ik wil graag een soort fusionkeuken brengen door de meer traditionele Marokkaanse keuken te moderniseren of te mixen met een Belgisch getinte keuken.” De driekoppige jury van Celebrity MasterChef Vlaanderen weet bij deze waaraan ze zich mag verwachten als Hakim Chatar (33) binnenkort de keuken betreedt. De Lommelse dj is een van de tien bekende Vlamingen die dit najaar op Play4 zullen strijden voor de titel én een luxediner in driesterrenrestaurant Hof van Cleve. “Ik ben heel benieuwd naar het avontuur in de MasterChef-keuken. Ik zal blij zijn als de jury mijn gerechten lekker vindt en mij nog extra tips geeft om het beter te doen. En als ze het niet goed vinden, dan is dat een probleem … voor hen. Niet voor mij”, lacht Hakim die op Play4 al te zien was in Liefdestips aan Mezelf en Influencers.

© Play4

Net als Hakim houdt William Boeva (33) wel van een exotischer bord. “Voor mij is het een droom om zo veel mogelijk met eten te mogen bezig zijn. Ik ben opgegroeid met buitenlandse keukens en ik denk dat ik ondertussen al rond de 2.000 restaurants bezocht heb. Het niveau in de keuken zal ongelooflijk hoog liggen, maar dat schrikt mij niet af. Ik wil mijn passie voor eten laten terugkeren in mijn gerechten en hopelijk de jury omverblazen met smaakbommen”, klinkt het strijdvaardig bij de komiek.

© Play4

‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ zal dit najaar te zien zijn op Play4.