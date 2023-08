Nieuwe video van “wuivende” beer in Chinese zoo maakt vermoedens van bedrog nog erger, maar expert verdedigt de dierentuin

Er is opnieuw ophef over de beren in de Chinese Hangzhou zoo. Nadat eerder al gespeculeerd werd over de echtheid van de dieren, wordt er nu extra olie op het vuur gegooid met een nieuwe video. Op de beelden is te zien hoe de beer wuift zoals een mens. Maar een expert van Chester Zoo vertelde de BBC dat het dier “absoluut een echte beer is”.