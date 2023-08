VIDEO. Ilan Van Wilder mag klassement vergeten na zware valpartij in laatste kilometer vijfde rit Ronde van Polen

Marijn van den Berg heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen, voor Matej Mohoric en Joao Almeida. De 24-jarige Nederlander van EF Education haalde het met overmacht in een sprint met een uitgedund peloton. In de laatste kilometer was er een zware valpartij waarbij onze landgenoot Ilan Van Wilder betrokken was.