In het najaar staat hij in de grote theaterzalen met Christoff zingt Tura, maar ook deze zomer is het met Tien om te Zien, de Gentse Feesten, Tomorrowland en andere optredens heel druk. Daarnaast pendelt Christoff regelmatig tussen zijn thuisbasis in Wetteren en zijn vakantiewoning in Spanje. “Ik ben zo vaak op de baan dat ik weinig thuis eet. Mijn koelkast ziet eruit als die van een kluizenaar”, zegt Christoff.