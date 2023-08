Steeds meer katjes gedumpt in asiel. Wil je er eentje redden? Stel jezelf vooraf deze vragen

Helaas élk jaar in vakantietijd: asielen luiden de alarmbel want ze kunnen de toestroom aan gedumpte katten en honden niet meer aan. Bekruipt je dan de neiging om naar het dichtstbijzijnde asiel te rennen en een katje te adopteren? “Dat is heel goed nieuws, maar denk vooraf goed na. Aan een impulsadoptie hou je een figuurlijke kater over en voor de katjes dreigt een zoveelste trauma”, zegt dierendokter Rob Lückerath. Acht vragen/bedenkingen die als leidraad kunnen dienen om te weten of een kat als huisdier wel voor jou is.