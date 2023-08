Daags na knullige valpartij haalt Michael Storer zijn gram: Australiër wint slotrit en pakt eindwinst Tour de l’Ain

Michael Storer (Groupama-FDJ) heeft woensdag met winst in de derde rit, met start in Oyonnax en aankomst na 137 kilometer in Lelex Monts-Jura, de eindzege in de 35e Ronde van de Ain (cat. 2.1) op zak gestoken. De 26-jarige Australiër zette in de koninginnenrit op 23 kilometer van de finish een solo op. De Fransman Kenny Elissonde werd op 2:02 tweede, diens landgenoot Lilian Calmejane op 2:30 derde.