De 9 favoriete zomerse wijnen van expert Alain Bloeykens

Voor de liefhebbers van wit

Alain adviseert voor de liefhebbers van wit twee wijnen uit Frankrijk, en twee uit Sicilië. Kook je graag oosters, maar weet je niet welke wijn past bij Thaise of Indiase gerechten? Met de droge en aromatische Peter Weber Pinot Gris zit je altijd goed. Deze expressieve wijn uit de Elzas is mede dankzij zijn fruitige karakter veelzijdig te combineren.

De frisse L&C Poitout Chablis AOC uit de Bourgogne is dan weer geslaagd gezelschap voor al je visgerechten. De minerale en zelfs ietwat zilte smaak krijgt de wijn door de gronden waar de druiven groeien langs de oevers van de Serein.

Sicilië is met 140.000 ha wijngaarden de grootste wijnregio van Italië, en staat al lang niet meer enkel bekend om de versterkte Marasala wijn. Een van de bijzondere wijnen van dit eiland is de Donna Sabbeda Fiano, een biologische Zuiderse witte wijn die heerlijk smaakt bij gegrilde scampi en gamba’s. Je kan een combinatie van citrus, perzik en abrikoos verwachten, met ook hier een minerale toets.

Ook een Donna Sabbeda Pinot Grigio past perfect bij zeevruchten of een visbuffet. De Italiaanse variant van de pinot gris smaakt droger en strakker dan zijn collega’s uit de Elzas, maar is toch verrassend fris en sappig.

LEES OOK. Zo tover je snel een zomerse maaltijd op tafel

Voor de liefhebbers van rood

Alain Bloeykens is duidelijk fan van Donna Sabbeda, want hij selecteerde ook een rode wijn uit de reeks: Nero D’Avola, van oudsher de meest populaire variëteit van het eiland Sicilië. Deze krachtige en sappige fruitbom past perfect bij wit vlees.

Meer noordelijk in Italië wordt in de heuvelachtige regio bij Piemonte een toegankelijke en elegante wijn geproduceerd. De Mastieri Duca Rosso Monferrato smaakt dankzij z’n volle karakter en frisse toetsen heerlijk bij risotto en gevogelte.

Ook enkele Franse wijnen kunnen natuurlijk niet ontbreken. In de Rhônevallei hebben 65 wijnbouwers zich verenigd in de coöperatie Cave de Cairanne, met La Grande Reserve Cru Cairanne als absolute topwijn. Deze krachtige en kruidige wijn mag niet ontbreken als je rood vlees op de barbecue legt of een zomerse stoofpot op tafel zet. Met z’n bloemige toetsen, warme smaken en goed rijpe tannines vormt hij een goede tegenhanger voor sterk smakende gerechten.

Ook Saint-Emilion is een streek beroemd om zijn wijn. Chateau Millaud Montlabert is een kleinschalig wijndomein, slechts 10% van de wijnoogst wordt buiten Frankrijk verkocht. Met deze wijn heb je altijd een unieke fles in huis. De weelderige zachtheid gecombineerd met flink wat karakter smaakt erg goed bij een kaasschotel of een stevig stuk vlees zoals lamsbout of côte de boeuf.

LEES OOK. Zo creëer je het vakantiegevoel in eigen tuin

Glaasje bubbels?

Als sprankelende aperitief of om te proosten op een feestelijke gelegenheid: cava is de meest gedronken mousserende wijn in Vlaanderen. Zorg dus dat je altijd een lekkere fles koud hebt liggen. De MVSA cava brut nature uit Spanje is een droge cava met fijne parels en een fruitig karakter die perfect past bij zeevruchten. Met deze unieke cava weet je je bezoek zeker te verrassen.

Ontdek alle wijnpareltjes, frisse ontdekkingen en vertrouwde klassiekers aan een voordelige prijs op de wijnshop van Het Belang van Limburg.