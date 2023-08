Voor het eerst in tien jaar strikt ‘Playboy’ bekende Nederlandse: Jaimie Vaes gaat uit de kleren

Het augustusnummer van het bekende magazine bevat foto’s van Jaimie Vaes (34). De bekende influencer, tevens ex-verloofde van rapper Lil’ Kleine, kreeg liefst zestien bladzijden toebedeeld. Vaes was eerder al eens gevraagd, maar laat weten dat ze hiervoor tijdens haar relatie met de rapper nooit toestemming zou hebben gekregen. “Ik weet nog dat ik het voorgesteld had, maar hij wou er niet van weten.” Hun relatie was tumultueus. Ze waren vier jaar samen en kregen een zoon. De rapper werd in 2021 opgepakt op Ibiza op verdenking van mishandeling. De zaak werd geseponeerd. In 2022 werd hij opnieuw gearresteerd in Amsterdam wegens mishandeling van Vaes. Zij deed hierop aangifte en verbrak de verloving.

In feite stond een sensuele fotoshoot voor Playboy al jaren op haar bucketlist. Toen het blad haar onlangs de vraag opnieuw stelde, twijfelde ze geen seconde. “Voor mij voelt het als een mijlpaal. Ik vond het altijd tof om zoiets te doen”, zegt ze. Ze benadrukt ook dat ze het niet doet voor de aandacht. “Nee, het uitgangspunt was ook dat de beelden haast kunst zijn, iets mooi waar ik jaren later tevreden kan op terugblikken.”

Playboy slaakte een zucht van opluchting toen Vaes toehapte. Het blad probeert al jaren BN’ers te strikken voor een fotoshoot, maar sinds 2013 was het niet meer gelukt. Eerder gingen tv-sterren Katja Schuurman, Georgina Verbaan en Bridget Maasland poseren voor de lens van de Playboy-fotograaf. Het blad laat weten dat er binnenkort misschien nog BN’ers volgen. Er lopen onderhandelingen, maar namen worden niet genoemd.