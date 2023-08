Pijn aan de achillespezen leidt tot kopzorgen bij Nafi Thiam (28). Bedreigt dit euvel het aanstaande WK (19-27 augustus in Boedapest) voor de tweevoudige olympische kampioene? “Het laatste wat we willen is volgend seizoen in gevaar brengen”, zegt haar coach Michael Van der Plaetsen aan Le Soir.