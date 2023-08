Oostenrijkse vrouw krijgt weeën in auto op snelweg: man helpt haar bevallen en bindt navelstreng vast met schoenveter

In Oostenrijk heeft een man zijn vrouw dinsdagavond geholpen terwijl ze in de auto een baby op wereld zette. De vrouw kreeg plots hevige weeën waardoor het koppel niet meer op tijd het ziekenhuis kon bereiken. De man kreeg wel telefonische bijstand van de hulpdiensten, de navelstreng bond hij vakkundig vast met een schoenveter.

Kort nadat het koppel dinsdagavond hun woning verliet op weg naar het ziekenhuis, begonnen de weeën. Uitgerekend op de A23, een van de drukste wegen rond de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, was het prijs. Rond 21.40 uur stopte de man, die achter het stuur zat, op de pechstrook en belde hij naar de alarmcentrale. “Mijn vrouw krijgt ons kindje op de Tangente (zoals de A23 ook wel genoemd wordt, red.), het hoofdje steekt er al uit!”, zei de vader aan de telefoon.

Omdat het onmogelijk was om nog tijdig in het ziekenhuis te raken, moest de man noodgedwongen zijn vrouw zelf helpen bevallen in de auto. Daarbij kreeg hij telefonische begeleiding van een medische hulpverlener. En met succes: de moeder beviel succesvol van een jongen, Niklas. De vader bond de navelstreng vast met een schoenveter.

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, was het zaakje al gepiept en hoefden ze het kind en de moeder enkel maar naar het ziekenhuis te brengen. “De vader wist zich onder begeleiding van de medewerker van de alarmcentrale de uitdagingen de baas te worden en heeft zich voorbeeldig gedragen”, aldus een ziekenhuiswoordvoerder. De 32-jarige moeder en de pasgeborene stellen het naar verluidt goed.