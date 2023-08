Hollywoodstaking kan nog zes maanden duren, zegt vakbondsvoorzitter

In het tv-programma The today show zei ze te vrezen dat de staking nog zes maanden gaat duren. Er werden maatregelen genomen om het ook financieel zolang mogelijk uit te houden, want er staat veel op het spel. De vakbond wil koste wat kost als winnaars uit dit conflict komen.

De staking loopt al sinds 12 juli. De acteurs willen dat Hollywood-studio’s een betere beloning regelen voor onder andere de vertoning van films en series op streamingdiensten. Ook eisen acteurs afspraken over het gebruik van AI in films en series. Er werd dit voorjaar al maandenlang onderhandeld, maar niemand wou water bij de wijn doen.

De gevolgen zijn nu al groot. De 160.000 acteurs die aangesloten zijn bij de vakbond nemen geen films en series meer op, en promoten ze ook niet meer. Nochtans is dit zeker voor de films erg belangrijk. Filmstudio’s beginnen belangrijke releases al maanden uit te stellen tot ver in 2024. Televisiezenders in Amerika brengen dit najaar een alternatief aanbod zonder nieuwe fictie. Wat de komende maanden aan nieuwe tv-series niet ingeblikt kan worden, zal later ook niet meer ingehaald worden.