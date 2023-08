Waarom drie dochters hebben een negatieve impact heeft op de moeder: “Gender disappointment is taboe, maar van alle tijden”

Een kinderwens zit in de maatschappij nog stevig ingebakken. Wie het gegund is om kinderen te kunnen krijgen, kiest er meer wel dan niet voor. Hoeveel kinderen je krijgt, heb je al iets minder in de hand, en over het biologische geslacht van je kindje heb je nog minder te zeggen. Volgens een nieuwe studie van de London School of Economics and Political Science hebben die factoren nochtans een grote impact op ons mentaal welzijn als ouder.