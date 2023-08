Dit staat er vandaag op het programma op het Super-WK wielrennen: meteen medaillekansen voor twee Belgen

Op de wielerpiste proberen de Belgische mannen zich te kwalificeren in de ploegenachtervolging en de vrouwen in de teamsprint. Op het einde van de avond is het meteen money time voor Tuur Dens (23), die een gooi doet naar een medaille in de scratch. Dens werd op dat nummer al tweede en vierde op de vorige WK’s en pakte ook al eremetaal op een EK. In de scratch wordt een wedstrijd van zestig ronden afgewerkt. Wie dan als eerste over de finish komt, is de winnaar.

Bij de paralympiërs is het op de piste vooral uitkijken naar Ewoud Vromant. De werelduurrecordhouder komt er in actie op de individuele achtervolging, een nummer waarop hij in 2020 de wereldtitel veroverde.

Baanwielrennen 10u30: Kwalificatie ploegenachtervolging mannen (THIBAUT BERNARD, TUUR DENS, LINDSAY DE VYLDER, GIANLUCA POLLEFLIET, NOAH VANDENBRANDEN) 12u09: Kwalificatie teamsprint vrouwen (NICKY DEGRENDELE, VALERIE JENAER, JULIE NICOLAES) 20u03: Eerste ronde teamsprint vrouwen (NICKY DEGRENDELE, VALERIE JENAER, JULIE NICOLAES) (ov) 21u19: Finales teamsprint vrouwen (NICKY DEGRENDELE, VALERIE JENAER, JULIE NICOLAES) (ov) 21u27: Finale scratch mannen (TUUR DENS)