Het Super-WK wielrennen gaat van start: deze wedstrijden mag u zeker niet missen

Paralympiërs eindelijk serieus genomen

Wanneer? Donderdag 3 augustus, 21u05:

Nummer? Finale 3 km individuele achtervolging MC2 piste

Wie? Ewoud Vromant

Op de echte openingsdag van het WK gaat onze aandacht volledig naar de Sir Chris Hoy Velodrome. Voor het eerst maken de paralympische wielrenners ook deel uit van het piste-WK. “Een signaal dat we serieus worden genomen, dat we door de UCI als een volwaardige discipline worden beschouwd”, zegt paracyclist Ewoud Vromant (39). Vromant is olympisch medaillewinnaar, wereldkampioen individuele achtervolging in 2020, regerend wereldkampioen tijdrijden op de weg en sinds vorige zomer ook werelduurrecordhouder in zijn categorie. Hij neemt in Glasgow - piste en weg - deel aan zes disciplines, maar mikt vooral op goud in de individuele achtervolging op de piste en het tijdrijden op de weg.

The Tuurminator is back for gold

Wanneer? Donderdag 3 augustus, 21u27

Nummer? Finale scratch mannen piste

Wie? Tuur Dens

De reguliere en paralympische pistenummers lopen in Glasgow door elkaar, dus een half uurtje na Ewoud Vromant kan België donderdagavond opnieuw scoren met Tuur Dens. De ‘Tuurminator’, een bijnaam die hij kreeg van zijn fanclub uit Rotselaar, komt dan in actie op de scratch. Dens werd op dat nummer al tweede en vierde op de vorige WK’s en pakte ook al eremetaal op een EK. In de scratch wordt een wedstrijd van zestig ronden afgewerkt. Wie dan als eerste over de finish komt, is de winnaar.

Ganna wil revanche

Wanneer? Zaterdag 5 augustus, 20u07

Nummer? Finales ploegenachtervolging mannen

Wie? Filippo Ganna

Dens maakt ook deel uit van de Belgische achtervolgingsploeg, die zaterdag een gooi doet naar een medaille en belangrijke punten voor de olympische ranking voor de Spelen in Parijs. Op dat nummer is het vooral uitkijken naar de Italiaanse hogesnelheidstrein met locomotief Filippo Ganna. De krachtpatser van Ineos laat zelfs een potentiële medaille in de wegrit schieten om goud te kunnen veroveren met de Italiaanse ploeg. Vorig jaar verloren Ganna en co de wereldtitel aan Groot-Brittannië, nu azen ze op revanche in het hol van de leeuw. Ganna krijgt opnieuw het gezelschap van onder meer Jonathan Milan, groene trui van de Giro. Bij Groot-Brittannië rijdt Soudal-Quick Step-sprinter Ethan Vernon rond.

De regenboogtrui voor Evenpoel, Van Aert of Philipsen?

Wanneer? Zondag 6 augustus, 10u00

Nummer? Wegrit mannen elite

Wie? Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Philipsen

Dit moet dé Belgische hoogdag van het WK worden. Titelverdediger Remco Evenepoel. Alleskunner Wout van Aert. Viervoudig Tourritwinnaar Jasper Philipsen. Allicht was de Belgische weelde nooit zo groot. Daarin schuilt ook het grote gevaar. Gaan de Belgische kopmannen elkaar niet voor de wielen rijden? Wordt het WK een oorlog van allen tegen België? De Denen (Pedersen, Asgreen), de Nederlanders (Van der Poel, Van Baarle), de Fransen (Laporte, Alaphilippe) liggen alvast op de loer. En dan is er nog ene Tadej Pogacar.

Alleman kan wereldkampioen worden

Wanneer? Zondag 6 augustus, 10u00

Nummer? Mountainbike marathon mannen elite

Wie? Wout Alleman

Na drie dagen spectaculair downhill mountainbike is het vanaf zondag aan de cross-country-specialisten. Wout Alleman voert de Belgische mountainbike-selectie aan in Glasgow. Alleman, eerder dit jaar nog voor de tweede keer in zijn carrière ritwinnaar in de iconische Zuid-Afrikaanse Cape Epic, kroonde zich half juni tot Europees kampioen mountainbike marathon. In de eerste Wereldbekermanche in de marathon in Nove Mesto leek de 27-jarige West-Vlaming ook op weg naar de zege, maar besliste een zware val daar anders over.

Nu is het aan Ghys en De Vylder

Wanneer? Dinsdag 8 augustus, 20u44

Nummer? Finale ploegkoers mannen piste

Wie? Robbe Ghys, Lindsay De Vylder

Als er één pistediscipline is waar ons land mondiaal in uitblinkt, is het de ploegkoers bij de mannen. Vorig jaar pakte Lindsay De Vylder samen met Fabio Van Den Bossche brons op het WK, komende week vormt De Vylder een duo met Robbe Ghys. Die was ook al twee keer goed voor WK-brons in de ploegkoers, samen met huidig bondscoach Kenny De Ketele (2019 en 2021).

De jongen die Remco het vuur aan de schenen legde is nu zelf topfavoriet

Wanneer? Woensdag 9 augustus, 15u30

Nummer? Tijdrit op de weg mannen beloften

Wie? Alec Segaert

Met Alec Segaert heeft België de topfavoriet voor de WK-tijdrit bij de beloften in de rangen. Segaert, dat is de 20-jarige knaap die eind juni op drie dagen tijd tweede werd op zowel het BK tijdrijden (achter Wout van Aert) als het BK op de weg (achter Remco Evenepoel). Ook in Glasgow kan Segaert in beide disciplines een medaille veroveren, al is de tijdrit wegens de voorspelbaarheid zijn beste kans. “Ik steek inderdaad niet onder stoelen of banken dat ik de wereldtitel wil”, zei de renner van Lotto Dstny na het BK ferm. Vorig jaar werd Segaert al tweede op het WK tijdrijden, achter Sören Waerenskjold. De Noor neemt nu deel bij de elite.

Alecs broer Loïc is coach bij Lotto Dstny en stelt niet alleen het pacing plan van Alec op, maar ook Lotte Kopecky deed een beroep op hem voor de tijdrit die haar in de Tour de France Femmes een tweede plaats op het eindpodium opleverde.

Scoort Kopecky ook op de piste?

Wanneer? Woensdag 9 augustus, 18u38

Nummer? Omnium vrouwen piste

Wie? Lotte Kopecky

Lotte Kopecky is op de slotdag van het WK uiteraard topfavoriete voor goud, maar de Belgische groene trui wil in de eerste helft van het wereldkampioenschap ook scoren op de piste. Op de planken van de Sir Chris Hoy Velodrome gaat ze voor eremetaal in de afvalling (zondag), als titelverdedigster, de puntenkoers (dinsdag) en het omnium (woensdag). In de ploegkoers verdedigt ze haar dubbele wereldtitel niet door de dopingschorsing van partner Shari Bossuyt. Daarom kijken we vooral uit naar hoe Kopecky het doet in het omnium, dat door het wegvallen van de ploegkoers het enige olympische pistenummer is waarop ze in actie komt in Glasgow. Eén jaar voor de Spelen van Parijs wordt dat een belangrijke waardemeter. Twee jaar geleden veroverde ze nog WK-zilver in het omnium. Naast Kopecky is het bij de Belgische vrouwen uitkijken naar Nicky Degrendele, die opnieuw sprint en keirin combineert. Degrendele werd wereldkampioene keirin in 2018.

Paracyclist van het Jaar Celen gaat voor nieuwe dubbel

Wanneer? Vrijdag 11 augustus, 10u00

Nummer? Paracycling wegrit MT2

Wie? Tim Celen

België kan op het paralympisch WK op de weg en in de tijdrit met elke atleet scoren, maar onze beste kans op goud is Tim Celen. De Limburger werd vorig jaar door de UCI uitgeroepen tot Paracyclist van het Jaar. Logisch. Celen werd in 2022 wereldkampioen in het tijdrijden en op de weg, Europees kampioen op de weg, eindwinnaar van de Wereldbeker en eerste op de UCI-wereldranglijst. In België zat hij vervolgens onbegrijpelijk niet eens bij de genomineerden voor Paralympiër van het Jaar. Hopelijk volgen de stemgerechtigden dit jaar wel de prestaties van Celen in Glasgow, waar hij probeert opnieuw een gouden dubbel te scoren in weg- en tijdrit.

Nu dan, Remco of Wout?

Wanneer? Vrijdag 11 augustus, 15u35

Nummer? Tijdrit mannen elite

Wie? Remco Evenepoel, Wout van Aert

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar nog nooit telde ons land een wereldkampioen tijdrijden. Met Victor Campenaerts (1x), Wout van Aert (2x) en Remco Evenepoel (3x) stond de voorbije vijf jaar telkens minstens één landgenoot op het podium. Nu dan, Remco of Wout? Al zal er in de vlakke tijdrit wel afgerekend moeten worden met Filippo Ganna. Evenepoel lukte het dit jaar in de openingstijdrit van de Giro. In de openingschrono van de Ronde van Zwitserland werd het Belgische duo geklopt door Stefan Küng, al verkeerden Van Aert en Evenepoel toen niet in topvorm. In slottijdrit was Ayuso de beste, maar de Spanjaard is er niet bij in Glasgow. Ook Vingegaard en Roglic sturen hun kat naar Schotland. Wel aanwezig: Tadej Pogacar.

Thibau Nys voor de dubbele regenboogtrui veldrijden-wegwielrennen

Wanneer? Zaterdag 12 augustus, 12u30

Nummer? Wegrit jongens beloften

Wie? Thibau Nys

Thibau Nys werd dit jaar al wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Kan hij het ook op de weg? — © BELGA

Geen Arnaud De Lie op het WK voor beloften. De topfavoriet heeft geen zin in een wedstrijd met zijn leeftijdsgenoten. Zuur voor België, maar gelukkig heeft Thibau Nys er wel zin in. “Het parcours van het WK is op het lijf geschreven van Thibau”, zegt bondscoach Serge Pauwels bij Sporza. “Thibau is erbij gebaat dat het een zware wedstrijd wordt, dat de koers hard gemaakt wordt. Daarnaast heeft hij ook nog eens een goeie eindsprint.” Dat bewees Nys afgelopen week nog eens door tweede te worden in een massasprint in de Ronde van Wallonië. Achter De Lie, maar voor kleppers als Viviani en Ballerini. Nys boekte dit seizoen ook al twee zeges bij de profs op de weg: een rit in de Ronde van Noorwegen en de Grosser Preis des Kantons Aargau, voor Hirschi en Bilbao.

Met Alec Segaert heeft Team Belgium nog een tweede ijzer in het vuur.

Pidcock en Van der Poel… in het mountainbike

Wanneer? Zaterdag 12 augustus, 16u30

Nummer? Cross-country mountainbike mannen elite

Wie? Tom Pidcock, Mathieu van der Poel

Geen Tom Pidcock in de WK wegrit, het Britse multitalent focust in Glasgow volledig op het mountainbike. Uit liefde voor de sport. “Mountainbike iets wat Tom heel graag doet”, vertelde trainer Kurt Bogaerts eerder in onze krant. “Hij haalt er veel mentale energie uit.” Pidcock is olympisch kampioen en won dit jaar meteen de openingsmanche van de wereldbeker in Nove Mesto. De vraag is wel hoe fris de Brit uit de Tour de France, waar hij lang meestreed voor de top tien, is gekomen? Pidcock moet voor eigen volk afrekenen met… Mathieu van der Poel, die zes dagen eerder kopman van Nederland in de wegrit is. “Dat is voor ieder ander godsonmogelijk, maar Mathieu heeft het vaker gedaan” vertelde bondscoach Gerben de Knegt.

Van der Poel mikt vooral op een ticket voor de Olympische Spelen. De twee best geklasseerde landen op het WK die nog geen startbewijs hebben veroverd, krijgen een ticket voor Parijs 2024. Van der Poel zal wel achteraan moeten starten, aangezien hij geen UCI-punten heeft verzameld. In 2018 werd hij derde bij zijn enige andere WK-deelname. Op de Spelen van Tokio kwam hij zwaar ten val.

Kopecky versus de rest van de wereld

Zondag 13 augustus, 13u00

Nummer? Wegrit vrouwen elite

Wie? Lotte Kopecky

De Tour de France Femmes was nog maar pas afgelopen, of groene trui en nummer twee Lotte Kopecky zat al met haar hoofd bij het WK in het Schotse Glasgow. “De knop zal heel snel omgedraaid zijn”, zei ze na de afsluitende tijdrit van de Tour. Een voorbereiding op het WK: zo heeft Kopecky telkens de achtdaagse Tour de France Femmes benoemd. “En dat was echt geen leugen”, lachte ze. “Deze Tour was geen doel. Dat WK is en blijft mijn hoofddoel. Het WK staat tien keer hoger dan deze Tour.”

Dat belooft voor de wegrit bij de vrouwen op de slotdag. Kopecky ontpopte zich met een indrukwekkende Tour de France Femmes tot de absolute topfavoriete voor goud, eens te meer omdat het relatief vlakke parcours haar veel meer moet liggen dan eindwinnares Demi Vollering. De grootste probleem voor Kopecky? Dat verwoordde bondscoach Ludwig Willems het best. “We gaan er niet onnozel over doen: héél het peloton gaat zich nu op het WK focussen op Lotte.” Vorig jaar werd Kopecky tweede op het WK.