Transfer Zinckernagel zindert na: "Wij wilden hem huren, zij wilden hem kopen. Dan ben je snel uitgepraat"

De onthulling van het opvallende rode derde tenue van Club Brugge leidde woensdagochtend tot een akkefietje tussen Standard en Club op Instagram. “Onze coach, één van onze smaakmakers, onze kleur… What’s next ?”, reageerde de officiële account van Standard op de post van Club Brugge. Een kwinkslag die duidelijk maakt dat ze de Brugse transferpolitiek van deze zomer maar matig kunnen appreciëren in Luik. Na het vertrek van Ronny Deila zag Standard deze week immers ook zijn andere Scandinavische publiekslieveling van vorig seizoen de overstap maken naar blauw-zwart. Weliswaar via een tussenstop bij zijn Griekse moederclub Olympiakos, maar dat maakte de teleurstelling bij de Luikse supporters er niet minder op. In een interview met de Waalse krant La Dernière Heure had Zinckernagel enkele weken geleden nog aangegeven dat hij een terugkeer naar Standard wel zag zitten. De transfersom van 2,5 miljoen euro bleek echter een te groot struikelblok te zijn voor de financieel noodlijdende Rouches.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op zoek naar versterking

“De situatie van Zinckernagel was duidelijk”, reageerde Standard-coach Carl Hoefkens woensdagmiddag op het dossier. “Wij wilden hem huren, zij (Olympiakos, nvdr.) wilden hem definitief verkopen. Iets wat voor ons niet mogelijk was. Dan ben je snel uitgepraat natuurlijk.” Het verlies op de openingsspeeldag tegen STVV (1-0) maakte duidelijk dat er bij Standard nog wel mag bijkomen als de club wil meestrijden voor de top zes. “We zijn nog altijd hard op zoek naar spelers die ons beter kunnen maken”, aldus Hoefkens. “We zullen die ook vinden, daar ben ik zeker van. Net zoals ik zeker ben dat de resultaten zullen komen.”

© BELGA

20.000 abonnementen

Vrijdagavond ontvangt Standard Union in eigen huis. “Met de steun van ons publiek kunnen we iets doen”, denkt Hoefkens. Voor de nieuwe T1 van Standard wordt het zijn vuurdoop in een kolkend Sclessin. “Ik kan niet wachten tot vrijdag om te zien wat ze voor ons in petto hebben. De club heeft nu al meer dan 20.000 abonnementen verkocht. Dat geeft toch aan dat de supporters er vertrouwen in hebben. We willen hen dan ook absoluut niet teleurstellen.”

Voor het duel tegen Union kan Hoefkens mogelijk niet rekenen op Cihan Canak die last heeft van zijn enkel.

© BELGA