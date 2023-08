Onderweg naar het zuiden een wijndomein meepikken? Hou halt in Frankrijk, waar stroefheid plaats maakt voor elegantie

Wil je deze zomer onderweg richting zuiden ook snel een wijndomein meepikken? Wij reden over de Franse snelwegen en selecteerden in de onmiddellijke nabijheid een aantal prima wijnhuizen die een ommetje waard zijn. Voor een visite de cave, een tochtje door de wijngaarden of een snelle proeverij.

Deze week houden we halt in Cahors en kloppen we aan op het Château Famaey waar trotse landgenoten reeds meer dan 20 jaar deze wijnregio op de kaart zetten én zopas één van de meest prestigieuze wijnprijzen in de wacht wisten te slepen.