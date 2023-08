Achttien Belgen en rechthebbenden hebben Niger verlaten na militaire coup

Verwacht wordt dat nog andere Belgen woensdag zullen geëvacueerd worden, opnieuw met de hulp van Frankrijk. “We staat in contact met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat de evacuatie in de best mogelijke omstandigheden gebeurt”, zegt de FOD.

De FOD Buitenlandse Zaken en ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) hadden eerder op de dag laten verstaan dat er “vijftien Belgen en rechthebbenden” op de Franse evacuatievluchten zaten.

Buitenlandse Zaken had dinsdag laten weten dat verschillende Belgen en rechthebbenden (met name familieleden) die hadden aangegeven dat ze Niger wilden verlaten, mee geëvacueerd zouden worden aan boord van Franse vluchten. Frankrijk had België op de hoogte gebracht dat het bereid was om andere Europese onderdanen op te nemen in de eigen evacuatieoperatie.

Volgens nieuwe informatie van Buitenlandse Zaken zijn er zowat 90 Belgen ingeschreven in het consulaire register in Niger en hebben ongeveer 80 landgenoten via het platform Travellers Online aangegeven dat ze in het Afrikaanse land zijn. De FOD wijst er wel op dat de cijfers voortdurend evolueren.

In Niger heerst al dagen onrust als gevolg van een staatsgreep vorige week. De democratisch verkozen president Mohamed Bazoum werd van de macht verdreven, generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider.