Politie in Berlijn zocht dinsdag opnieuw naar loslopende leeuw, maar ook dit keer vals alarm

De politie in Berlijn en Brandenburg zocht een dikke twee weken geleden twee dagen lang naar een wild dier dat gefilmd werd ten zuiden van de Duitse hoofdstad. Op basis van de beelden ging de politie ervan uit dat het om een leeuwin ging, maar experten die de beelden analyseerden zagen er een everzwijn in, waarna de zoektocht werd stopgezet. Labo-onderzoek bevestigde die hypothese nadien.

Dinsdagavond kreeg de Berlijnse politie echter telefoon van een bezorgde buurtbewoner die dacht een leeuw te hebben gezien in een park in Dahlem, een villawijk in het zuidwesten van de stad. Er werd een politiepatrouille ter plaatse gestuurd, maar het bleek uiteindelijk om een grote knuffel in de vorm van een leeuwin te gaan.

Volgens een woordvoerder van de politie lag het ding op een elektriciteitskast in het park. De Berlijnse politie tweette er woensdag een foto van, met het bericht: “dit keer is er geen twijfel mogelijk: dit is geen wild everzwijn”.