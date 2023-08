In zijn nieuw programma ‘Zomeravonden’ katapulteert Wim Lybaert bekende gasten terug naar hun kindertijd aan de hand van een gerecht. — © Inge Kinnet

Van tomaten farcies tot vol-au-vent met frietjes: vanaf maandag katapulteert Wim Lybaert bekende gasten terug naar hun kindertijd aan de hand van een gerecht. Oma’s keuken smaakt altijd, of toch bijna, want bij één bordje moest de programmamaker toch even slikken: “De paardenworst van Philippe Geubels … Die zag er echt niet uit.”