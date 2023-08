Korte rukwind velt reuzeneik in Genk: “Heel het huis daverde”

Een korte maar hevige rukwind heeft woensdagmiddag in de Neerzijstraat in Genk een reuzeneik geveld die op het wegdek terechtkwam. Takken van de boom vlogen tot tegen een woning aan. De voortuin is deels vernield. “Heel ons huis daverde.”

Ondanks zijn robuuste vorm en kolossale afmetingen is de eik in de Neerzijstraat in Bret-Gelieren bezweken door een erg korte maar harde wind. Aanwijzingen dat de boom zou kunnen vallen waren er volgens de buren niet. “De boom is niet eens rot”, zegt Daan Verboven, die de gigant in zijn voortuin kreeg. “Heel het huis daverde toen die neerkwam. Ik wist eerst niet wat er aan de hand was. We schrokken ons rot.”

In zijn val sleurde de boom elektriciteitskabels mee tegen de vlakte. — © Chris Nelis

In zijn val sleurde de boom elektriciteitskabels mee de grond op. De brandweer van de zone Oost-Limburg was snel ter plaatse om de boom in stukken te zagen. Ook Fluvius moest een interventieploeg sturen om de schade aan het elektriciteitsnet te herstellen. Het verkeer is een tijdlang in beide richtingen afgesloten. (cn)