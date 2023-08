Geldkistje met inkomsten gestolen na kienavond in Peer

Maandagavond is na een kienavond in feestzaal Concordia in Peer het kistje met de inkomsten gestolen. “Iemand moet onze woning zijn binnengestapt om het geld te stelen”, zegt de eigenares.

Maandagavond werd er zoals elke week een kienavond georganiseerd in de Peerse feestzaal Concordia. Maar dinsdagmorgen stelden de zaaleigenaars vast dat het kistje met de inkomsten van het eten en drinken was gestolen. “Rond 23.30 uur was maandag de kienavond afgelopen. Gewoonlijk wordt het geldkistje dan veilig in onze achterliggende privéwoning gezet. Het personeel dat maandagavond de vuilniszakken ging wegzetten, zag dat het kistje al weg was, dat er licht brandde in onze privéwoning en dat de deur openstond”, vertelt Eline Bleyen, die samen met haar vader Davy eigenaar is van de feestzaal.

“Onze medewerkers had toen nog geen onraad geroken omdat ze dachten dat mijn vader, die al eerder was gaan slapen, even was wakker geworden en het geldkistje alvast naar binnen had gehaald. Maar dinsdagochtend stond mijn vader op en merkte hij dat het kistje dus nergens meer te vinden was. Hij is beginnen rond te bellen. Toen viel de puzzel in elkaar. Iemand moet die avond onze woning zijn binnengestapt en aan de haal zijn gegaan met het geld.” Er werd een aanzienlijk bedrag gestolen. Eline en haar vader gingen aangifte doen bij de politie.