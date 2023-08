Laat je autovakantie niet vergallen: deze schimmige trucs gebruiken oplichters en overvallers, en dit kan je ertegen doen

Elk jaar worden honderden toeristen op weg naar of van hun vakantiebestemming beroofd, meestal op en rond snelwegparkings. Voor de truc met de lekke banden waarschuwde de Spaanse politie deze week al. Maar snelwegrovers gebruiken veel meer trucjes om hun slag te kunnen slaan. Let op als een chauffeur je al rijdend teken doet dat er iets fout is met je wagen, waarschuwen politiediensten.

FRANKRIJK

In het verleden doken geregeld berichten op van toeristen die beroofd werden nadat een soort van slaapgas langs een openstaand raam werd binnengespoten in hun wagen of camper. Toen ze wakker werden, waren hun kostbare spullen weg zonder dat ze er iets gemerkt hadden. De meesten klaagden nadien wel over zware hoofdpijn. Dit jaar zijn er nog geen melding over. Maar de politie raadt wel aan om auto’s of campers altijd goed af te sluiten. Dat betekent niet alleen de deuren, ook ramen en schuifdak. En om enkel te parkeren langs verlichte parkeerplaatsen.

Let ook op wanneer je enkele uurtjes rust neemt in je motorhome of wagen en er klopt ’s nachts iemand in paniek op de deur omdat hij hulp nodig heeft. Vaak is het een manier om je naar buiten te lokken waar je dan opgewacht wordt door enkele bonkige kerels.

Valse politieagenten dagen ook ieder jaar weer op. Een auto met blauw zwaailicht dwingt je naar de kant. Dat is dan meestal een verlaten snelwegparking. Je auto wordt grondig gecontroleerd en daar maken de valse agenten dan gebruik van om je te bestelen. Voor je dat goed en wel merkt, zijn ze al lang weer vertrokken, waarschuwde de Franse gendarmerie bij het begin van de zomer al.

In andere gevallen zeggen ze dat je een of meerdere overtredingen hebt gemaakt en dat je onmiddellijk cash moeten betalen. Vaak willen ze het wel in der minne regelen. Ze vragen dan 50 of 100 euro bijvoorbeeld, en dan stellen ze geen proces-verbaal op. “Want dan zou het je een pak meer kosten.”

SPANJE

De ‘lekke band’-truc begon aanvankelijk in Spanje maar zou nu al op verschillende plaatsen in Europa worden toegepast.

Wanneer auto’s op de tolweg stoppen om te betalen of een ticket te nemen, stapt een dief discreet uit zijn auto om een band van het slachtoffer lek te steken. Meestal een klein gaatje, zodat de band langzaam leegloopt. Wanneer het slachtoffer wegrijdt en merkt dat er een probleem is, stopt die bij een rustplaats. Een onbekende komt dan hulp bieden, maar terwijl de twee bezig zijn, stapt een handlanger uit om spullen uit de auto te stelen.

De Spaanse Guardia Civil waarschuwt ook voor dieven die opereren aan tankstations langs en vlakbij snelwegen. Terwijl je betaalt of zelfs terwijl je aan het tanken bent, stelen ze uit je wagen. Meestal merk je het niet, want de daders doen alsof ze ook benzine aan het tanken zijn. Ze viseren vooral slachtoffers die alleen onderweg zijn. Worden ze betrapt, zo blijkt uit een filmpje gemaakt door de veiligheidscamera’s van een tankstation, dan springen ze in de wagen en vertrekken vliegensvlug.

Een populaire truc die in verschillende vakantielanden wordt toegepast is dat er op de snelweg een auto naast je komt rijden. De chauffeur of passagier beginnen allerlei tekens te doen dat er iets grondig fout is met je auto of aanhangwagen.

Als je wat verder een afslag neemt om voor alle zekerheid te controleren wat er aan de hand is, duikt dezelfde wagen daar ook ‘toevallig’ weer op. Ofwel bieden ze je hulp aan en steelt een medeplichtige ondertussen waardevolle spulen. Ofwel overvallen ze je.

ITALIË

Op sociale media wordt het wel eens een hoax of fake news genoemd, maar de politie bevestigt dat het wel degelijk een gebruikte tactiek is. De ei- of yoghurt-truc is typisch Spaans maar dook deze zomer ook al in Italië op. “Ze gooien iets vanop een brug op je wagen en hopen dat het op je voorruit valt. Yoghurt bijvoorbeeld, of een ei. Bijna automatisch zet je je ruitenwisser aan, maar die maakt het alleen nog erger. Wie stopt, wordt klemgereden en overvallen”, zo waarschuwde Danny Smagghe van Touring een paar jaar geleden al.

Langs Italiaanse wegen zijn er deze zomer ook al meldingen geweest van de zogenaamde Ierse oplichterstruc. De politie gebruikt die naam omdat hij voor het eerst in Ierland is opgedoken.

Met de nodige Italiaanse ‘commedia dell’arte’ worden toeristen benaderd door een bijna naakte, verwilderd kijkende man of vrouw. In vlekkeloos Engels leggen ze uit dat ze pas zijn overvallen en letterlijk en figuurlijk werden uitgekleed. Ze vragen of je iets van geld kan lenen zodat ze op zijn minst thuis kunnen geraken of iets van kleren kunnen kopen. Ze beloven het nadien terug te betalen, wat natuurlijk niet gebeurt.

Een variant daarop is dat ze je bankkaart vragen om te kunnen tanken omdat de automaat geen bankbiljetten accepteert. “Ga er nooit op in”, waarschuwde de polizia, want ze betalen je in valse bankbiljetten terug.