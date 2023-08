Laat de rosé maar even voor wat die is, één van de beste zomerse aperitieven is natuurlijk een frisse sangria. Sommelier Deborah Hellburg van sterrenzaak Sensum in Gent proefde er voor ons elf. “Wanneer ik deze op terras krijg, ben ik direct gelukkig”, klonk het bij de topper. Al schrok ze ook wel eens van wat ze in haar glas kreeg. “Euh, het is toch zomer hè? Dit is precies koude glühwein.”