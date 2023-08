VIDEO. Van een lekkere finish gesproken: Engelse darter pakt uit met zeldzame worp tijdens MODUS Super Series

Het professionele dartscircuit ligt even stil - buiten de wereldtoppers die in Nieuw-Zeeland zitten - maar in de MODUS Super Series zijn ze bezig aan de finaleweek. Aan die alternatieve competitie deden onder anderen Andy Baetens en Geert De Vos mee, evenals supertalent Luke Littler. Maar het was Reece Robinson die woensdag de show stal door in zijn partij tegen Andy Boulton 120 van het bord te gooien met drie keer dubbel 20. Een worp die bijzonder weinig voorkomt.