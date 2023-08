Hasseltse junkie rooft handtas en steelt in Kruidvat: “Hij is op de pechstrook van het leven beland”

Een 30-jarige Hasselaar moet vrezen voor 20 maanden cel voor twee diefstallen in Hasselt. “Ik ben een junkie zonder geld. Leven deed ik onder een brug”, zei de man die nu in de gevangenis van Lantin verblijft. “Hij is op de pechstrook van het leven beland”, verwoordde zijn advocaat Peter Donné het poëtisch.

Op drie en vier mei pleegde dit jaar de Hasselaar de feiten. Eerst verstopte hij snoep en een flesje Fanta onder zijn kledij. Een winkelbediende zag het gebeuren waarna deze verhaal ging halen en een stevige duw kreeg. Omstaanders konden de verdachte tegen houden. ’s Anderendaags graaide hij de handtas van een vrouw die een terrasje deed mee. Zijn buit bedroeg 280 euro. In het nadeel van de man speelt dat hij eerder dit jaar al veroordelingen opliep voor gelijkaardige feiten en binnenkort opnieuw voor de rechtbank staat. Naast 20 maanden cel vorderde de procureur nog een boete. “Stelen is duidelijk beklaagde zijn levensstijl. Het gevaar op herval is groot.”

Drugs sinds zijn 14de

De man verklaarde geen andere keuze te hebben. “Ik had geld nodig. Al drie jaar neem ik heroïne nadat ik vanaf mijn 14de door foute vrienden andere drugs ben beginnen te gebruiken. Ik ben een junkie, maar nu ben ik afgekickt. Ik zou u willen vragen om me vrij te laten onder voorwaarden. Dat zou echt fijn zijn. Nu heb ik geen adres meer. Dat wil ik in orde brengen.” Zijn advocaat Peter Donné verklaarde dat de man vroeger recht had op een invaliditeitsuitkering. Doordat hij geen adres meer heeft, viel deze weg, net zoals zijn vangnet. Voordien waren er nooit problemen.”

De raadsman benadrukte dat zijn cliënt intussen al drie maanden in de gevangenis zit. “Hij is tijdelijk op de pechstrook van het leven beland. Ik vraag u om hem een kans te geven zodat hij terug op de hoofdweg kan komen om de draad weer op te pikken door hem een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen.”

Vonnis op 6 september.