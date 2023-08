China wil minderjarigen ’s nachts weghouden van het internet

Chinese jongeren onder de 18 jaar zullen binnenkort niet meer met hun smartphone op het internet kunnen ’s nachts. Er komt ook een beperking op het aantal uren dat minderjarigen overdag online doorbrengen. Dat blijkt uit een nieuwe ‘antiverslavingswet’ die woensdag is aangekondigd.

De maatregel, die ingaat vanaf 2 september, bepaalt dat een minderjarige tussen 22 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends niet met een mobiel apparaat op internet kan. Bovendien zullen 16- en 17-jarigen ook overdag maar twee uur online mogen zijn met hun smartphone. Bij kinderen onder de acht jaar ligt de limiet op 40 minuten. Providers krijgen nu de opdracht om die beperkingen op technisch vlak uit te voeren.

Het wordt evenwel niet verplicht om de regels van de Chinese cyberspacewaakhond (CAC) strikt op te volgen. Ouders krijgen de mogelijkheid om de beperking te desactiveren.

De bedoeling van de maatregel is om “een veilige en gezonde internetomgeving voor minderjarigen te creëren”, meldt de CAC nog.

China had in 2021 ook al beperkingen opgelegd op het aantal uren dat minderjarigen aan videogames kunnen besteden. De goedkeuring van nieuwe games is bovendien voor een periode van negen maanden bevroren.