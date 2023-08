Glijbaan in gerenoveerde speeltuin blijkt toch niet zo veilig te zijn als agent naar beneden glijdt

De speeltuin in Boston kreeg onlangs een grondige make-over, maar de glijbaan blijkt na een recent incident toch niet zo veilig te zijn. In druk gedeelde beelden op sociale media is te zien hoe een agent klungelig naar beneden glijdt en op zijn buik uit de buis van het speeltuig wordt gekatapulteerd. Hij liep daarbij enkele schaafwonden op. De burgemeester van Boston wil daarom een waarschuwing ophangen bij het speeltuig, maar die zal opvallend genoeg enkel naar volwassenen gericht worden: “De glijbaan is uitsluitend voor kinderen bedoeld.”