Barbie-schoonheidsspecialiste onthult verrassend trucje voor stralende huid

De hele wereld zit momenteel op een roze wolk en dat bedoelen we letterlijk. Na maandenlang wachten is het eindelijk zo ver: ‘Barbie’ is in de zalen en zoals verwacht, is de film een groot succes. Alles aan de prent is tot in de puntjes uitgewerkt, inclusief de huidverzorgingsroutine van de Barbies. Hét geheim voor die stralende poppenhuid schuilt in een opvallend ingrediënt.

Het is in een interview met Vogue dat schoonheidsspecialiste Jasmina Vico onthulde hoe ze er tijdens de opnames voor zorgde dat de huid van Margot Robbie en co. er steevast perfect uitzag. Uiteraard kwam daar de nodige make-up bij kijken, maar Vico’s doel was om hun huid er van nature zo mooi mogelijk uit te laten zien.

LEES OOK:

Vico kreeg alle Barbies met regelmaat over de vloer in haar huidverzorgingsinstituut, maar ze maakte voor elk van hen ook een plan op maat om thuis te volgen. De actrices werd onder andere gevraagd om hun stresslevels zo veel mogelijk te beperken en om een hele resem huidverzorgingsproducten te gebruiken. Hadden ze last van een puistje? Dan raadde Vico aan om een combinatie van salicylzuur en ijs aan te brengen.

Kruidenthee

Maar het is vooral het drankje dat de van oorsprong Kroatische Vico voorschreef, dat opvalt. Mariadistelthee zou volgens haar de lever reinigen, wat dan weer voor een mooiere huid zorgt. Daarbij is het wel noodzakelijk om de thee 20 minuten te laten trekken zodat het brouwsel zo bitter mogelijk smaakt. Margot Robbie was naar verluidt fan en maakte de thee zelfs voor de hele cast tijdens een Barbie-sleepover. Toch maar eens proberen dus?