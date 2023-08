Manager Van den Bergh stelt dartsfans gerust na lange vlucht richting Australië en Nieuw-Zeeland: “Dimitri is helemaal oké”

© The Sportsman Management Company Ltd

Het is augustus en dus is het voor vele darters tijd voor een pauze. Tenzij de PDC je mee wilde naar de World Series-toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland.

Dat is het geval voor Dimitri Van den Bergh. ‘The DreamMaker’ is er voor de tweede keer op rij bij tijdens de New Zealand Darts Masters (5-6 augustus) en New South Wales Darts Masters (11-12 augustus). Vorig jaar haalde hij een halve finale en kwartfinale al eerste reekshoofd. Toen had hij verloofde Evi en dochtertje Oonah bij zich.

Nu moest hij zijn twee oogappels thuislaten en stelde hij bovendien zijn huwelijk met een jaar uit. Van den Bergh - begin juli nog finalist in Polen en op het punt om te verhuizen naar Limburg - trok met zijn manager Mac Elkin richting ‘Down Under’.

Daar kwamen ze al snel huisgenoot en lokale held Damon Heta en diens vrouw Megan tegen. Het leverde een leuke foto op in de auto, maar sommigen stelden zich vragen bij de verschijning van onze landgenoot. Op Facebook stelde Elkin al zijn fans gerust.

“PS. Dimitri is helemaal oké. Hij neemt zijn opblaasbaar nekkussen overal mee naar toe, puur voor het comfort”, klinkt het.

Het is voorlopig wachten op de loting van de New Zealand Darts Masters, waar Van den Bergh reekshoofd nummer 7 is. Zijn maatje Heta is het achtste reekshoofd na de afzegging van Jonny Clayton. De Welshman verloor vorige week zijn vader.

Reekshoofden:

1. Michael Smith

2. Peter Wright

3. Gerwyn Price

4. Rob Cross

5. Danny Noppert

6. Nathan Aspinall

7. Dimitri van den Bergh

8. Damon Heta

Lokale deelnemers:

Simon Whitlock

Ben Robb

Haupai Puha

Darren Herewini

Johnny Tata

Kayden Milne

Warren Parry

Darren Penhall

De winnaar gaat telkens lopen met een cheque van 20.000 pond. Voor de verliezend finalist is er 10.000 pond weggelegd. Een plek in de halve finales levert 5.000 pond op, een kwartfinale 2.500 pond. Alle deelnemers zijn sowieso zeker van 1.250 pond.

Al tellen die bedragen niet mee voor de wereldranglijst. De World Series is een reeks invitatietoernooien tussen acht topdarters en acht lokale spelers. Na dit jaar zes manches wordt er in september in Amsterdam gestreden om winst in de prestigieuze World Series Finals.