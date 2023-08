De favoriete adresjes van topchef Jan Tournier: “Op dit terras aan een speeltuin in de natuur zitten we het allerliefst met onze dochter”

TERRAS

“Wij wonen achter de Scoutsrally in Pelt. Dit is een superfijne speeltuin met onder andere minigolf. Je kan er gezellig in de natuur een pintje drinken of iets eten. Samen met onze dochter zitten we hier het allerliefst.”

Scoutsrally, Rallylaan 3 in Pelt.

www.derally.be

KUST

“Bart Desmidt is een zeer slimme chef en man waar ik echt naar opkijk. Hij baat zijn restaurant Bartholomeus in Knokke-Heist op een fantastische manier uit.”

Restaurant Bartholomeus, Zeedijk-Heist 267 in Knokke-Heist.

www.restaurantbartholomeus.be

GOEDKOOP

“Ik kom wekelijks in de Central in Pelt. Superlekkere en wisselende suggesties, altijd tiptop verzorgd. Je kan hier ook gewoon een biertje drinken aan de toog. De zaak is gezellig ingericht als een oud treinstation. Altijd fijn om hier te zijn.”

Brasserie Central, Kerkstraat 16 in Pelt.

Jan Tournier heeft wekelijks een afspraak in brasserie Central. — © google streetview

SPECIALLEKE

“Ik ben grote fan van wat chef Carlo van Bella Via in Pelt op het bord brengt. Zijn Zuiders getinte keuken weet mij altijd te verrassen.”

Restaurant Bella Via, Heerstraat 15 in Pelt.

https://restaurant-bellavia.webs.com/

BUITENLAND

“La Paloma is een prachtige plaats in het binnenland van Ibiza waar je heel pure gerechtjes kan eten die met veel liefde gemaakt worden. Hier hangt een echte Ibiza-vibe waar het telkens als thuiskomen voelt.”

Restaurant La Paloma, Carrer Can Pou 4 in Sant Llorenc de Balàfia, Illes Balears in Spanje.

www.palomaibiza.com