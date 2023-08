Chef Maurice de Jaeger verklapt geheimen voor de beste mosselen: “Wortel? Dat zou ik zeker niet toevoegen”

In de supermarkt, aan de kust of tijdens een rijkgevulde schotel fruits de mer: een vakantie zonder mosselen, we kunnen het ons amper inbeelden. Wie liever zelf aan de slag gaat met de populaire weekdieren krijgt alvast enkele tips van de Zeeuwse sterrenchef Maurice de Jaeger.

Al zolang we ons kunnen herinneren, staan mosselen op het menu en dat is bij Maurice de Jaeger, chef van sterrenzaak Sensum niet anders. “De betere mosselen groeien in de Oosterschelde en groeien dan langzaam uit tot van een zaadje tot een schelp. Dat doen ze op een soort van touw bovenaan het water. Het aanwezige zonlicht zorgt ervoor dat daar voldoende voedsel te vinden is. Eenmaal volgroeid worden ze boven getrokken met netten maar in de volksmond hebben we het eigenlijk over plukken.”

Daarna eindigen ze in een jutezak. “Die zakken worden heel strak opgebonden en zijn altijd een beetje vochtig zodat ze koel aanvoelen, dat helpt om de mosselen te bewaren.”

Via een omweg in de keuken of het restaurant belanden ze daarna op ons bord. “We kennen allemaal de klassieke bereiding van mosselen, waarbij je ze kookt of stoomt maar het is een veelzijdig product. Je kan ze evengoed roerbakken, bakken of frituren. De echte liefhebbers eten ze zelfs rauw zoals een oester.”

(Lees verder onder de afbeelding)

De tips van Maurice de Jaeger voor als je zelf aan de slag gaat:

Wassen

De meeste mosselen die je koopt zijn al een keer gewassen maar toch doe je het beter nog eens. “Of zelfs twee à drie keer. En gebruik ook voldoende koud water zodat de mosselen het eventueel aanwezige zand kunnen lossen want een schelp reinigt zichzelf. Dat wil zeggen dat als ze in water zitten, ze water opslorpen om het nadien weer uit te spuwen.

Nat in de pot

Eenmaal gewassen, doe je ze meteen in de pot. “Het beste is als de mossel van de spoelbak rechtstreeks in de pot gaat, zelfs als ze nog nat zijn. Dat beetje vocht kan echt geen kwaad. Doe er nadien een klein beetje witte wijn in voor de smaak. Het geeft de mosselen een frissere toets.”

Geen wortel

Groene selder en ui, meer heb je niet nodig voor een klassieke kom mosselen. “Je kan er nog peterselie aan toevoegen maar eigenlijk is ook dat niet nodig. Met groene selder en ui kom je echt al ver. Je mag ook het blad van de selder gebruiken. Wat ik er zeker niet zou aan toevoegen, is wortel. Dat maakt het geheel wat zoeter en dat is bij het zilte van mosselen niet nodig.”

Kruiding

Peper mag maar wees zuinig met zout. “Eenmaal in de pot voeg ik peper toe en slechts een klein beetje zout. Mosselen zijn al een zilt product dus veel zout heb je niet meer nodig.”

Boter

Als het kookvocht naar omhoog komt of het begint te schuimen, dan moet je de mosselen eens opschudden. “Als ze bijna klaar zijn, als je ze met andere woorden een laatste keer wilt opschudden, voeg je nog een goede klont boter toe. Laat die er langzaam in smelten zonder meer. Voeg je de boter eerder toe, dan gaat het kookvocht nooit zo goed opkomen.”

Mosselvocht

Gooi het kookvocht van de mossel niet weg. “Je kan daar heel mooie dingen mee doen, mosselvocht is bijna goud waard. Gooi dat vocht gewoon op een zeefje en doe er wat room of boter bij en nog een beetje kippenbouillon en je hebt een heerlijke mosselsoep.”

Dichte schelpen

Mosselschelpen die dicht blijven, zijn niet per definitie slecht. “Als we het hebben over verse mosselen, dan zouden de schelpen na bereiden allemaal open moeten gaan. Doen ze dat niet dan kan het zijn dat ze nog niet helemaal gaar zijn. Als het gaat om een dode mossel en dus een slechte, dan zal die een heel klein beetje open gaan.”

Zo maak je het

Ingrediënten

2 kg mosselen

150 g groene selder, loof mag er zeker bij gesneden worden (1cm dik)

150 g witte ui fijn snijden, halve ringen

7 g zout

3 g zwarte peper fijn gemalen

200 ml witte wijn

Klontje boter



Bereiding

Begin met het wassen van de mosselen. Spoel ze minimaal drie keer in ruim koud water zodat het eventueel aanwezige zand naar de bodem kan zakken. Schep de mosselen eruit en laat dan pas het water weg om te voorkomen dat het zand terug in de mosselen loopt.

Doe de mosselen in een kookpot, je hoeft ze niet af te drogen. Overgiet met de witte wijn en kruid met peper en zout. Voeg de fijngesneden groenten bovenaan toe aan de mosselen en plaats het deksel erop.

Draai het vuur hoger en als het kookvocht boven de mosselen komt, schud ze dan even op. Hierdoor komen de groenten onderaan te liggen. Herhaal dit nog eens zodat de groenten weer bovenop liggen.

Voeg een klontje gezouten boter toe, plaats het deksel terug op de pot en laat nog een 3 à 4 tal minuten staan.