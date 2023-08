Waarom Sil uitkijkt naar het einde van het bouwverlof: “Nu al duizend dieren meer opgevangen dan vorig jaar”

© Natuurhulpcentrum

Het bouwverlof loopt op zijn einde. En daar kijk ik naar uit. Niet dat ik de bouwvakkers geen vakantie gun, helemaal niet. Maar net voor het verlof zijn ze begonnen aan onze grote uitbreiding. De kelder voor ons nieuwe gebouw is uitgegraven en ligt te wachten op bouwvakkers. Na vier jaar plannen en puzzelen, was ik erg opgelucht toen de bouwvergunning er eindelijk was. Met wat geluk zal er tegen onze opendeurdagen al wat te zien zijn van onze nieuwe gebouwen-in-aanbouw.

En omdat ik erg weinig geduld heb, zijn we zelf ook al in gang geschoten. Een klein deel van de bouwwerken doen we immers zelf. De oude zoutopslagplaats van de gemeente bouwen we om tot nachtverblijven voor grote dieren. En daar zijn de eerste stenen al voor gelegd. Elke dag bouwen we verder aan een groter en mooier Natuurhulpcentrum. Meer en betere opvang voor nog meer wilde dieren in nood. En dat is nodig, want vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, vingen we dit jaar - tot op heden - al duizend dieren méér op. Druk, druk, druk en altijd puzzelen om er nog een dier bij te krijgen.