President van Tunesië ontslaat eerste minister

Er werd geen officiële verklaring gegeven voor het ontslag van Bouden, maar de jongste tijd nemen de spanningen in Tunesië wel toe. De bevolking is ontevreden over de hoge inflatie en lange wachtrijen voor bijvoorbeeld brood. Het land kampt met een zware economische crisis en hoge werkloosheidscijfers.

De president verklaarde dat Hachani de post van premier overneemt “in bijzondere omstandigheden” en tegenover “grote uitdagingen”. Hachani, een jurist, werkte eerder nog voor de centrale bank en het ministerie van Financiën van Tunesië. Hij zal nu moeten onderhandelen met het IMF over een krediet van 1,9 miljard euro voor Tunesië, in ruil voor hervormingen. Een akkoord is ook cruciaal om 900 miljoen euro Europese steun vrij te maken.

Bouden was de eerste vrouw ooit die premier werd in Tunesië. Maar sinds haar benoeming in oktober 2021 hield ze zich op de achtergrond en liet ze zich amper zien in het openbaar. Ze kreeg dan ook het verwijt “de schaduw van de president” te zijn, die amper invloed uitoefende op het beleid.

President Saied heeft zijn macht de voorbije jaren gestaag uitgebreid, onder meer door de invoering van een omstreden nieuwe grondwet. Het parlement werd ontbonden en een nieuw, verzwakte volksvertegenwoordiging opgericht. Critici zoals rechters en oppositieleden werden opgepakt en beschuldigd van corruptie.

Het Noord-Afrikaanse land werd na de Arabische Lente van 2011 beschouwd als het enige land dat succesvol de overgang naar een democratie kon maken. Maar de jongste jaren is die hoop helemaal verdwenen. Critici beschouwen het regime intussen als een autocratie, waar de rechtststaat en mensenrechten massaal met de voeten worden getreden.