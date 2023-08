Kleine beleggers storten zich op bijna failliet Tupperware

Tupperware Brands waarschuwt al maanden dat het failliet kan gaan, maar dat weerhoudt kleine particuliere beleggers er niet van om aandelen te blijven kopen van het bedrijf. De bekende verkoper van opslagbakjes voor voedsel en andere keukenspullen is in de afgelopen twee weken al met bijna 770 procent in waarde gestegen. De kleine beleggers zitten daarmee de grote ‘shortsellers’, die speculeren op een koersdaling van een aandeel, dwars.

De sterke koersrally van het noodlijdende Tupperware doet denken aan de acties van kleine beleggers aan het begin van de coronapandemie. In 2021 spoorden groepen hobbybeleggers elkaar op socialemediaplatformen als Reddit aan om geld te steken in op het oog onaantrekkelijke aandelen. Ze kochten toen massaal aandelen van de noodlijdende bioscoopketen AMC Entertainment en computerspellenwinkelketen GameStop. De kleine beleggers gingen daarmee de strijd aan met grote hedgefondsen, wat leidde tot de ondergang van hedgefonds Melvin Capital.

Particuliere beleggers hebben sinds 21 juli voor 15 miljoen dollar aan Tupperware-aandelen gekocht. De marktwaarde van het bedrijf bedroeg toen 40 miljoen dollar. Sindsdien is het bijna verzesvoudigd tot 239 miljoen dollar. De aandelenkoers van Tupperware was daarbij een van de trending-berichten in de chatroom Stocktwits en op Reddit’s forum WallStreetBets.

Pandemie

Tupperware deed tijdens de coronapandemie juist goede zaken omdat meer mensen thuis aten en de verkoop van keukenbenodigdheden piekte. Het concern wist daarbij de bekende Tupperware-feestjes bij mensen thuis te vervangen door onlinebijeenkomsten. De verkopen zakten daarna echter flink in.

Het bedrijf gaf in november 2022 al aan te twijfelen of het zelfstandig kan blijven bestaan, onder meer vanwege een schuld van honderden miljoenen dollars. In april dit jaar schakelde Tupperware zelfs financiële adviseurs in om de opties van het kwakkelende bedrijf te onderzoeken.

Op 30 juni bereikte het bedrijf wel een overeenkomst met enkele van zijn schuldeisers om een deel van de schulden kwijt te schelden. Ondanks die deal waarschuwde Tupperware echter nog steeds onvoldoende geld te hebben om de rentebetaling van juli te kunnen voldoen. Ondertussen neemt de interesse in shortposities in het aandeel alleen maar toe. De grote hedgefondsen lijken daarmee niet te geloven dat de kleine beleggers de koers van het aandeel Tupperware kunnen blijven ondersteunen en de koers uiteindelijk zal dalen.