Ook voor paracyclist Ewoud Vromant (39) begint vandaag het ernstige werk in het Schotse Glasgow. De Oost-Vlaming werkt vanavond in de Sir Chris Hoy Velodrome zijn kwalificaties af in de individuele achtervolging op de piste. “Ik droom van goud in de individuele achtervolging en het tijdrijden op de weg”, aldus de werelduurrecordhouder in de categorie MC2.