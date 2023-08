“Mijn hoofd zei me dat ik moest vluchten”: nog meer beschuldigingen na klacht tegen Amerikaanse zangeres Lizzo

Op sociale media beginnen steeds meer ex-medewerkers hun verhaal te delen. — © Instagram/ Cquestt

De 35-jarige zangeres wordt aangeklaagd door haar ex-danseressen Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez omwille van de ondragelijke werkomstandigheden. Zij beweren dat Lizzo hen seksuele handelingen liet verrichten met een banaan tijdens een bezoek aan de Bananenbar, een erotische club in Amsterdam. Daarnaast zou de zangeres ook haar danseressen shamen omwille van hun gewicht. Nochtans staat Lizzo net bekend om haar body positivity.

Enkele uren na de aanklacht besloten andere voormalige medewerkers ook met hun verhaal naar buiten te komen. Courtney Hollinquest, een voormalige reservedanseres van Lizzo, deelde op Instagram een artikel van NBC News over de rechtszaak waarna ze haar eigen ervaring toelichtte. “Ter verduidelijking, ik maak geen deel uit van de rechtszaak. Maar dit was ook mijn ervaring van mijn tijd daar. Groot applaus voor de dansers die de moed vonden om dit aan het licht te brengen”, aldus de story.

Geschrapt door Beyoncé

Dat verhaal werd opnieuw gedeeld door Quinn Wilson, die eerder als creatief directeur werkte voor Lizzo. “Ik herhaal wat @cquestt zegt. Ik maak al zo’n drie jaar geen deel meer uit van die wereld, met een reden”, schreef ze er zelf nog bij.

Ook regisseur Sophia Nahli Allison besloot zich tot haar volgers te richten. “Ik doe dit gewoonlijk niet, reageren op dingen die met popcultuur te maken hebben. Maar in 2019 reisde ik een beetje met Lizzo als regisseur voor haar documentaire. Ik ging weg na twee weken nadat ik respectloos behandeld werd”, schrijft ze op Stories. “Ik zag hoe arrogant, zelfingenomen en onvriendelijk ze was. Ik werd niet beschermd en werd in een strontsituatie gegooid met amper steun. Mijn hoofd zei me dat ik moest vluchten en ik ben zo dankbaar dat ik dat gedaan heb.” Ook filmmaker Charlene Sanchez deelde een story waarin ze aangaf hoe moeilijk het was om voor Lizzo te werken tijdens het maken van de documentaire.

De aanvankelijke klachten voor het creëren van een vijandige werkomgeving en seksuele intimidatie zouden al een invloed hebben gehad op de carrière van Lizzo. Zo besloot zangers Beyoncé namelijk om Lizzo’s naam weg te laten uit de tekst van haar geremixte versie van Break my soul (the queens remix). In dat lied noemt ze namelijk een aantal grensverleggende zwarte vrouwelijke artiesten op, maar tijdens haar optreden in Boston dinsdagavond besloot ze de naam dus weg te laten. (Lees verder onder de tweet)

“Ongedwongen sfeer”

Lizzo is trouwens niet de enige beklaagde in de zaak die dinsdag werd ingediend bij het Los Angeles Superior Court. Ook danskapitein Shirlene Quigley wordt geconfronteerd met een hele reeks beschuldigingen zoals het delen van “onzedelijke seksuele fantasieën” en het openlijk bespreken van de maagdelijkheid van een van de aanklagers.

De zangeres wordt specifiek beschuldigd van discriminatie op grond van handicap, het creëren van een vijandige werkomgeving, seksuele intimidatie en het nalaten om deze zaken te stoppen. Dat laatste gaat onder meer over incidenten in de Bananenbar in Amsterdam, waar dansers door Lizzo onder druk werden gezet om naakte strippers aan te raken, dildo’s te vangen die zij vanuit hun vagina lanceerden en bananen op te eten die de strippers in hun vagina gestopt hadden. Volgens de eigenaar van de bar zou er die avond echter “geen moment zijn waarop onze personeelsleden het gevoel hadden dat een van de gasten zich ongemakkelijk voelde”. In een interview met ANP vertelde hij dat er toen net een “ongedwongen sfeer” heerste.

In Parijs zou er volgens de klacht ook een voorval geweest zijn: Lizzo had haar dansers uitgenodigd in een club maar had er niet bij vermeld dat het om een cabaret ging met naakte shows. “Ze ontnam ons zo de keuze”, klinkt het in de klacht.