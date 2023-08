Aper’eau blaast feestje deze vrijdag in Kapermolenpark af: “Het terrein is nu al erg drassig”

De organisatoren van de bekende afterwork-party’s ‘Aper’eau’ hebben beslist om de editie van 4 augustus in het Kapermolenpark te verplaatsen. “Samen met weerman Ruben Weytjens hebben we de verschillende modellen nauw bekeken. De regent belooft niet veel goeds”, klinkt het.

“Er is een grote kans op buien tot 20 uur en de temperaturen schommelen rond de 18 graden. Dat is spijtig genoeg echt geen perfecte weer om te aperitieven komende vrijdag. Bovendien is het terrein van Kapermolen nu al erg drassig en staan er grote plassen water. We maken onze volgende afspraak op vrijdag 25 augustus op Zuidzicht. En in september komt er een nieuwe, bijkomende datum bij”, aldus de organisatie.