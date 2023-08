Stevige domper voor Biniam Girmay! Eritreeër moet kruis maken over WK na crash in Clásica San Sebastián

De Eritreeër Biniam Girmay zal zondag niet deelnemen aan het WK. Hij heeft nog te veel last van zijn val in San Sebastián, waar hij verschillende kneuzingen opliep. “Ik ben heel teleurgesteld dat ik moet afzeggen voor het wereldkampioenschap, want dat was mijn grootste doel sinds deze winter. Ik had een goed gevoel na de Tour de France, maar ik heb te veel pijn door mijn val in de Clasica San Sebastián waardoor ik mijn kansen op het WK niet kan verdedigen,” aldus de vicewereldkampioen bij de beloften in Leuven.

Er waren al problemen voor Girmay in de aanloop naar het WK. Links en rechts werd geopperd dat de visumaanvraag van Girmay en nog aantal andere Eritrese renners werd geweigerd, waardoor de weg naar Glasgow sowieso niet simpel zou zijn. Maar door zijn blessure, verschijnt hij dus sowieso niet aan de start.